صور | الفراغ يستدرج أليكسيس سانشيز لعلاقة افتراضية مع عاشقة ريال مدريد!

تورط النجم الدولي التشيلي وحامل القميص رقم 7 الأسطوري في مانشستر يونايتد “أليكسيس سانشيز” في علاقة رومانسية افتراضية مع عارضة أزياء عاشقة لنادي ريال مدريد، وتُدعى “ميرثا سوسا”، والتي قامت بدورها ببيع جزء من تفاصيل الحكاية إلى صحيفة كرونيكا في بلدها “باراجواي”.

اللاعب الذي يمتد عقده مع مانشستر يونايتد لغاية عام 2022، يمر بفترة فراغ منذ انضمامه للفريق بالميركاتو الشتوي 2018، بسبب فقدانه لجزء كبير من تركيزه الفني، وتراجع مخزونه البدني، نظرًا لتكرار إصابته وجلوسه على دكة البدلاء.

واكتفى نجم آرسنال السابق بهدف يتيم هذا الموسم مع الشياطين الحمر، سجله أمام نيوكاسل يونايتد في 17 مباراة فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز، كما أخفق في تسجيل أو صناعة أي هدف في أربع مباريات بدوري أبطال أوروبا.

وخلال فترة ابتعاده عن الملاعب وتلقيه لحوالي 350 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي من إدارة مانشستر يونايتد، سقط أليكسيس في المحظور بإقامة علاقة رومانسية افتراضية مع ميرثا سوسا التي استغلت الموقف لجني الأموال من الصحف التي تُحب مثل هذا النوع من القصص.

وقالت ميرثا في حديثه لصحيفة كرونيكا “أليكسيس راسلني على إنستاجرام وطلب رقم هاتفي. بدأنا نكتب لبعضنا البعض، وتعرفنا، وأجرينا مكالمات فيديو وشاركته كل شيء، لأنني كنت أصدقه في كل كلامه، لكنه خدعني وكذب عليّ”.

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وأضافت “أخبرته عن حياتي الخاصة، وساعدني في كل شيء، كان معي من الناحية النفسية، وأنا أقدر ذلك، لكنني لا أعتقد أنه كان يستحق كل هذا العناء، فلم يكن كل شيء كما توقعت. أنا شخصيًا لم أعرف الأشياء عنه”.

وأوضحت غرض أليكسيس منها، قائلة “أرسل لي تذاكر السفر، لكنني لم أذهب، أخبرته بأنني لو ذهبت إليه، فعليه أن يكون مثل أي شخص، فلن أكون واحدة تبقى معه لفترة وجيزة”.

وختمت “لم أعد أضيع وقتي معه واتلقى اتصالاته كما كان يحدث، بعدما اكتشفت أنه فعل كل ما فعله معي مع كل أصدقائي وغيرهم من الناس، وهذا أشعرني بالألم والدمار”.

ومن المرجح عرض أليكسيس للبيع في الميركاتو الصيفي المقبل، لعدم تركيزه على كرة القدم، فضلاً عن تراجع مستواه البدني بصورة مخيفة.

ويصل سعر أليكسيس في السوق لحوالي 30 مليون جنيه إسترليني، بعدما كان سعره 70 مليون إسترليني قبل ثلاث سنوات.