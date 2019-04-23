اونلاين | Barcelona بث مباشر لمباراة برشلونة ضد ألافيس اليوم beIN SPORTS HD | كورة كافيه

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بث مباشر مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس اليوم الثلاثاء، يلتقي فريق برشلونة، مع نظيره فريق ألافيس، يوم الثلاثاء 23 أبريل في الساعة 9:30 مساءً، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

Barcelona بث مباشر لمباراة برشلونة ضد ألافيس اليوم beIN SPORTS HD | كورة كافيه

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Barcelona بث مباشر لمباراة برشلونة ضد ألافيس اليوم beIN SPORTS HD | كورة كافيه

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم، يحتل فريق برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الليجا برصيد 77 نقطة، بينما يحل فريق ديبورتيفو ألافيس في المركز الثامن برصيد 46 نقطة.

Barcelona بث مباشر لمباراة برشلونة ضد ألافيس اليوم beIN SPORTS HD | كورة كافيه

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حراسة المرمى : تيرشتيجن.

خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - لانجليت - جوردي ألبا.

خط الوسط : راكتيتش - بوسكيتس - ارثر - كوتينهو.

خط الهجوم : ليونيل ميسي - سواريز.

Barcelona بث مباشر لمباراة برشلونة ضد ألافيس اليوم beIN SPORTS HD | كورة كافيه

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