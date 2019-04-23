اونلاين | كورة لايف الزمالك وبيراميدز | يلا شوت بلس كورة كافيه kora online

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بث مباشر الزمالك وبيراميدز اليوم، يفتح استاد الدفاع الجوي أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين بيراميدز والزمالك، وذلك يوم الثلاثاء القادم 23 أبريل 2019، الموافق 18 شعبان 1440 هجريًا، في اللقاء المؤجل من الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز 2018-19.

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مشاهدة بث مباشر الزمالك وبيراميدز، يدخل الفارس الأبيض هذه المواجهة الصعبة وهو قادم من فوز على حساب الإسماعيلي بهدفين دون رد، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة في الدوري المصري، وبهذا الانتصار استعاد أبناء ميت عقبة الصدارة مرة آخرى برصيد 60 نقطة، بعد خسارة الأهلي أمام بيراميدز، فحتى الآن خاض أبناء القلعة البيضاء 26 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في ست، وتلقى خسارتين.

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LIVE الزمالك ضد بيراميدز يعيش فريق بيراميدز موسمًا رائعًا حتى الآن في الدوري المصري، فحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 28 مباراة نجح في التواجد في المركز الثاني برصيد 60 نقطة بعد تحقيق الفوز على المارد الأحمر في الجولة الماضية، وحقق الفريق الانتصار في 17 لقاء، بينما كان التعادل حاضر في 9 مواجهات، وتلقوا هزيمتين فقط علي يد الإسماعيلي والنجوم.

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