رياضة | موعد مباراة العين والدحيل في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة العين والدحيل في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق العين الإماراتي، نظيره فريق الدحيل القطري اليوم الثلاثاء 23 أبريل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب هزاع بن زايد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويحتل فريق الدحيل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، بينما يحل فريق العين في المركز الرابع برصيد نقطتين فقط.

ويأتي التشكيل المتوقع لفريق العين :-

حراسة المرمى : خالد عيسى.

خط الدفاع : تسوكاسا شيوتاني - سالم عبد الله - مهند سالم - بندر الأحبابي.

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خط الوسط : محمد عبد الرحمن - أحمد برمان - كايو فيرنانديز - ريان يسلم - محمد خلفان.

خط الهجوم : روبن ريبيرو.

بينما يأتي التشكيل المتوقع لفريق الدحيل القطري :-

ليكومت كلود أمين - أحمد محمد - مهدي بن عطية - بسام هشام - سلطان البريك - لويز مارتن - إدميلسون جونيور - مراد ناجي - كريم بوضيف - المعز علي - شويا ناكاجيما.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة فريق الدحيل القطري، ضد فريق العين الإماراتي في بطولة دوري أبطال آسيا عبر موقع الخليج 365 الرياضي.