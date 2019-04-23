رياضة | شوبير: لا أجامل الأهلي.. وهناك من يحاول الوقيعة بيني وبين "أبوريدة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوبير: لا أجامل الأهلي.. وهناك من يحاول الوقيعة بيني وبين "أبوريدة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، إن نجله مصطفى يعاني بسببه، وعليه ضغوط كبيرة، بسبب اتهام مدربيه بمجاملة والده.

ويلعب مصطفى شوبير، ضمن صفوف شباب الأهلي، وسيكون الحارس البديل أمام المصري في الدوري الممتاز، الخميس المقبل، في ظل إصابة شريف إكرامي وإيقاف محمد الشناوي.

وأضاف شوبير، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك محاولات كثيرة حدثت، للوقيعة بينه وهاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، لكنها لم تنجح.

وأكد الحارس السابق لمرمى المنتخب المصري، أن لديه "عهد" مع أبو ريدة، حيث لن يترشح لرئاسة اتحاد الكرة، طالما تواجد الأخير في السباق على المنصب.

لكنه أوضح أنه سيترشح للرئاسة، في حال عدم خوض أبو ريدة الانتخابات على مقعد رئيس الاتحاد.

وفي سياق آخر، قال لاعب الأهلي السابق إنه ضد الاستعانة بحكام أجانب، في مباريات الدوري، مشددًا على أنه لا يتدخل لمجاملة الفريق الأحمر، أثناء عمله في اتحاد الكرة.