رياضة | موعد مباراة برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق برشلونة، مع نظيره فريق ألافيس، يوم الثلاثاء 23 أبريل في الساعة 9:30 مساءً، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

ويحتل فريق برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الليجا برصيد 77 نقطة، بينما يحل فريق ديبورتيفو ألافيس في المركز الثامن برصيد 46 نقطة.

ويأتي التشكيل المتوقع لفريق برشلونة :-

حراسة المرمى : تيرشتيجن.

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خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - لانجليت - جوردي ألبا.

خط الوسط : راكتيتش - بوسكيتس - ارثر - كوتينهو.

خط الهجوم : ليونيل ميسي - سواريز.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة هذا اللقاء بين نادي برشلونة، ضد فريق ديبورتيفو ألافيس في بطولة الدوري الإسباني عبر قناة بين سبورت 3 HD.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة فريق برشلونة ضد نادي ديبورتيفو ألافيس في بطولة الدوري الإسباني عبر البث الحي والمباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.