رياضة | موعد مباراة توتنهام هوتسبير ضد برايتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة توتنهام هوتسبير ضد برايتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق توتنهام هوتسبير مباراة تعد اختبار صعب، ضد نظيره فريق برايتون، يوم الثلاثاء 23-4-2019 على ملعب "وايت هارت لين" في الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD، والتي تذاع عبر قمري النايل سات والعرب سات.

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ويرغب نادي توتنهام هوتسبير بقيادة مدربه ماوريسيو بوتشيتينو في تحقيق الفوز في تلك المباراة، من أجل الحصول على مركز مؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويسعى فريق برايتون أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد، من أجل خوض منافسات البريميرليج في الموسم المقبل وعدم الهبوط إلى التشامبيونشيب.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة فريق برايتون ضد فريق توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.