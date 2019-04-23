رياضة | موعد مباراة الهلال واستقلال في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الهلال واستقلال في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي الهلال لخوض لقاء ناري أمام استقلال الإيراني مساء اليوم الثلاثاء في إطار منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.

ويلتقي الهلال السعودي مع استقلال الإيراني على ملعب محمد بن زايد بالإمارات في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة والسابعة بتوقيت الإمارات.

ويأتي ترتيب مجموعة الهلال قبل المباراة كالتالي:

1- الهلال: 6 نقاط

2- لخويا: 4 نقاط

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3- استقلال: 4 نقاط

4- العين: نقطتين

وكانت مباراة الفريقين في الجولة الماضية قد انتهت بفوز استقلال بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب حمد بن خليفة بقطر.

وستكون مباراة الهلال مع الاستقلال في دوري أبطال آسيا مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 3 HD بتعليق عامر الخوذيري وقناة الاتحاد الأسيوي بصوت عبدالله الحربي.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الهلال السعودي مع استقلال الإيراني عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي "تغطية مباشرة".