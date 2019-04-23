رياضة | موعد مباراة النصر والزوراء في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة النصر والزوراء في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل نادي النصر السعودي ضيفاً ثقيلاً على الزوراء العراقي مساء اليوم الثلاثاء في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويلتقي النصر مع الزوراء على ملعب كربلاء مساء الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة والسابعة بتوقيت الإمارات.

ويأتي ترتيب مجموعة النصر قبل المباراة كالتالي:

1- ذوب آهن: 7 نقاط

2- الزوراء: 4 نقاط

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3- الوصل: 3 نقاط

4- النصر: 3 نقاط

وكانت مباراة الفريقين في الجولة الماضية قد انتهت بفوز النصر بأربعة أهداف مقابل هدف ليحصد النصر أول 3 نقاط في المجموعة بعد الهزيمة في أول مباراتين.

وستكون مباراة النصر مع الزوراء العراقي في دور مجموعات دوري أبطال آسيا مذاعة عبر البث المباشر على قناة بي إن سبورت 1 HD بتعليق حفيظ دراجي بجانب قناة الاتحاد الآسيوي على يوتيوب بتعليق فهد العتيبي.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة النصر السعودي مع الزوراء العراقي عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي "تغطية مباشرة".