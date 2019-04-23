رياضة | موعد مباراة الهلال ضد النجم الساحلي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الهلال ضد النجم الساحلي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم الثلاثاء مباراة الهلال ضد النجم الساحلي والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس لحساب مباريات إياب الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على أبرز الأرقام الخاصة بالفريقين قبل اللقاء بالإضافة إلى توقيتها والقنوات الناقلة لها.

مباراة الهلال ضد النجم الساحلي

وكان من المفترض أن تقام المباراة بين الفريقن يوم الرابع عشر من أبريل في ملعب أم درمان بالسودان لكن الأحداث الجارية في البلاد من عزل الرئيس عمر البشير حالت دون إقامتها ليتم نقلها إلى مصر وترحيلها لتقام يوم 23 أبريل الجاري.

Advertisements

وفيما يخص مباراة الذهاب بين الفريقين فقد إنتهت بفوز النجم الساحلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمع الفريقان على الملعب الأوليمبي في مدينة سوسة.

توقيت متابعة مباراة الهلال ضد النجم الساحلي

تبدأ مباراة الهلال ضد النجم الساحلي في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

موعد مباراة الهلال ضد النجم الساحلي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

تنقل مباراة الهلال ضد النجم الساحلي عبر قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات الأندية الافريقية ويعلق عليها الثنائي سوار الذهب ونوفل الباشي ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي المصري محمود البنا.