رياضة | بالأرقام.. ماذا قدم لاعبو بيراميدز الأجانب قبل مواجهة الزمالك ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. ماذا قدم لاعبو بيراميدز الأجانب قبل مواجهة الزمالك ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتظر جماهير الكرة المصرية يوم غداً الثلاثاء حيث مواجهة الزمالك ضد بيراميدز والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرين ويسعى كل فريق لحصد الثلاث نقاط من أجل الإنفراد بالصدارة.

وفي التقرير التالي يسلط معكم الخليج 365 الرياضي الضوء على الأرقام التي حققها لاعبوا بيراميدز الأجانب في بطولة الدوري هذا الموسم قبل مواجهة الزمالك

بدايةً يضم بيراميدز أربعة لاعبين أجانب في صفوفه وهم البرازيلي ماركوس دا سيلفا كينو والبوركينافي إيريك تراوري بالإضافة إلى السفاح الإكوادوري جون سيفوينتي وأخيراً البيروفي اليافع كريستيان بينافينتي.

كينو

لفت البرازيلي المهاري كينو الأنظار كواحد من أفضل الأجانب في بطولة الدوري كاملاً وليس في بيراميدز فحسب حيث بلغ معدل الدقائق التي حصل عليها اللاعب مع فريقه 2505 دقيقة بمشاركته في 27 مباراة بالدوري.

فضلاً عن مشاركته ضد نادي طنطا في بطولة كأس مصر ونجح خلال المباريات التي شارك بها أن يسجل 10 أهداف ويصنع 11 آخرين.

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إيريك تراوري

ضم بيراميدز إيريك تراوري خلال فترة الإنتقالات الشتوية قادماً من فريق مصر المقاصة ونجح اللاعب في تقديم مستوى مميز حيث نجح في المشاركة بواقع 807 دقيقة منذ إنتقاله وساهم في تسجيل ستة أهداف خلال عشرة لقاءات.

البيروفي بينافينتي

شارك بينافينتي مع بيراميدز منذ قدومه في فترة الإنتقالات الشتوية بثمانية مباريات بواقع 543 دقيقة نجح خلالها في تسجيل ثلاثة أهداف وصنع أربعة آخرين.

الإكوادوري سيفوينتي

لم يقدم الدبابة البشرية الإكوادورية كما أطلق عليه فور التعاقد معه سيفوينتي في تقديم اي جديد حيث ساهم في هدفين فقط على الرغم من مشاركته في 12 لقاء منذ قدومه في شهر يناير الماضي.

فهل يقدر أي من لاعبي بيراميدز الأجانب على تقديم بصمة ومساعدة فريقهم في إعتلاء الصدارة للمرة الأولى في تاريخ بطولة الدوري ؟