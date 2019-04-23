رياضة | "رمانة التليفونات" في حوار لـ"الخليج 365 الرياضي": أحلم بتحقيق إنجاز مع الفريق.. و"أبوالعنين" أحدث تغييرا في الفريق السويفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رمانة التليفونات" في حوار لـ"الخليج 365 الرياضي": أحلم بتحقيق إنجاز مع الفريق.. و"أبوالعنين" أحدث تغييرا في الفريق السويفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لفت محمد رجب " شيكو " لاعب وسط تليفونات بنى سويف اهتمام العديد من المتابعين والجماهير وذلك لتميزه خلال مباريات فريقه هذا الموسم وان يمثل رمانة الميزان للفريق السويفى بالعديد من المباريات مما انعكس بالطبع على أداء الفريق وتطوره واحتلال المركز الثالث بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

الخليج 365 الرياضى حاور اللاعب للتعرف منه بشكل أكبر عن الفريق ومستقبله الكروى وأهم الصعوبات التى واجهت تليفونات بنى سويف هذا الموسم.

فى البداية كيف جاءت بدايتك الكروية ؟

انا من مواليد 1996 بقرية سنهور بمحافظة الفيوم لعبت بصفوف ناشئين نجوم المستقبل لمدة 6 موسم وسافرت مع الفريق الاول أسبانيا وعقب ذلك ابتعدت عن كرة القدم لمدة موسم ونصف بسبب مرض والدى ولم استطيع استكمال مشواره مع الفريق .

وكيف جاء انتقالك لصفوف تليفونات بني سويف؟

بعد عدم قدرتى على استكمال مشوارى مع نجوم المستقبل انتقلت لصفوف التليفونات واستطعت المشاركة مع الفريق بثلاث مواسم ، وبجميع تلك المواسم كان الفريق بشكل جماعى ينافس على الصعود برغم من قلة الامكانيات فى الموسمين الماضيين .

وماهو تقييمك لتجربتك مع الفريق السويفى ؟

لم أشارك كثيرا في المباريات خلال الموسم الأول لي مع الفريق، ورغم ذلك وصل لى عروض من أندية بالقاهره بحري ولكن مسؤولى التليفونات تمسكوا بى وفي الموسم التالى حصلت على عروض من الدوري الممتاز خلال يناير وحدثت لى إصابة واستطعت العودة بشكل سريع واللعب بصفوف الفريق وتنفيذ تعليمات الأجهزة الفنية .

وماهي أسباب تراجع الفريق الفريقين المنافسة على الصعود للدورى الممتاز هذا الموسم ؟

الجميع كان يتمنى تحقيق إنجاز ولكن المشكلات التى حدثت أثرت بشكل كبير على نتائج الفريق ، والجميع يعلم أن اللاعبين قاموا بتنفيذ كافة المطلوب رغم الصعوبات وايضا اللاعبين يقع عليها مسئوليات واعباء مادية ، وبشكل شخصى اتعلمت اشياء كثيرة خلال تجربتى مع النادى.

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ما هى رؤيتك لنادى تليفونات بنى سويف بالموسم القادم وهل الفريق قادر على الصعود ؟

التليفونات يستطيع الصعود للدورى الممتاز، وعقل حل المشكلات المادية ظهر مستوى اللاعبين الحقيقى بالملعب ومدى تركيزهم ، وابوالعنين شحاته المدير الفنى للفريق بذل مجهود كبير مع الفريق واستطاع تغيير الحالة النفسية للجميع خاصة أننا كنا نعانى من ظروف نفسية صعبة وبصراحة هو مدرب محترم ولا اشكر فيه لكونه المدير الفنى للفريق ولكن لكونه مدرب كبير خاصة وأن أى مدرب كان سيتولى المسؤولية بهذه الفترة كان من الصعب عليه أن يستطيع القيام بمثل ما قام به نينو ، وانا أتمنى له التوفيق فى القادم .

- هل ينتابك القلق من عدم المشاركة أساسيا ببعض المباريات ؟

أقوم بعمل واجتهد بالتدريبات وبالنهاية يوجد مدير فني وجهاز فني هو من يحدد مشاركة اللاعبين بصورة أساسية أو لا ، شخصيا اقوم بالتدريب وانفذ المطلوب منى تنفيذه والتوفيق من المولى عز وجل وجميع اللاعبين بالفريق هم اخواتي الكبار وبتمنى لهم الخير دائما .

- ما رأيك في صعود أسوان للدورى الممتاز ؟

أسوان من أحسن الفرق بمجموعة الصعيد وأكيد الجهاز الفني واللاعبين والجمهور تعبوا وبذلوا جهد كبير من أجل تحقيق الصعود ولذلك فى النهاية المولى عز وجل كرم الفريق بالانجاز .

وماهي أهم ملامح مجموعة الصعيد من وجهة نظرك وهل تختلف عن المجموعات الأخرى؟

بالطبع أصعب مجموعة بالقسم الثانى هى مجموعة الصعيد وأستطيع القول إن أى فريق من مجموعة القاهرة أو بحري لو وقع بتلك المجموعة سيواجه مشكلات كثيرة بالسفر والملاعب وغيرها ، والقول بان صعود اسوان بسبب سهولة المجموعة هو اعتقاد خاطئ ، مجموعة الصعيد تستهلك قدرات اللاعبين لو عمرك 20 سنه ولعبت موسمين بالصعيد تشعر بعدها بأنك تجاوزت الثلاثين سنة .

وما هى رسالتك الأخيرة؟

بشكل فردى وشخصى حتى الآن لم أحقق أي شى لذاتى ولا أهلي الذين تعبوا معى وبذلوا مجهوظ كبير معى حتى الان وباذن الله أستطيع فعل شئ يفرحهم ان شاء الله واتمنى صعود التليفونات للدورى الممتاز .