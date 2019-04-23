شكرا لقرائتكم خبر عن حمد الله ثالث هدافي العالم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله سلمان (جدة)

استفاد هداف الدوري السعودي مهاجم فريق النصر عبدالرزاق حمدالله من عدم احتساب موقع clubworldranking، الإحصائي‏ الشهير المختص بإحصاءات كرة ‏القدم، أهداف يومي السبت والأحد الماضيين، ليصعد للمركز الـ3 في سلم ترتيب هدافي بطولات الأندية في ‏العالم، برصيد 35 هدفا، في الإحصاء الذي أعلنه الموقع أمس (الإثنين)، وتصدره نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي

وكانت "الخليج 365" توقعت أن يتقدم حمدالله للمركز الـ6 في حال احتساب أهداف يومي السبت والأحد، وفيهما سجل الفرنسي كيليان مبابي أمس «هاتريك» في مرمى موناكو، والأرجنتيني جيرمان ايزكويل كانو لاعب اندبندينتي ميديين الكولومبي هدفيه ‏في ‏مرمى خاخواريس دي كوردوبا، في الدوري الكولومبي، إلا أن عدم اعتماد أهداف الأسبوع الحالي مكّن المهاجم المغربي من التقدم للمركز الـ3، الذي قد يفقده في الإحصاء القادم نهاية الشهر الجاري لمصلحة مبابي، لأن الموقع ربما لا يعتمد أهدافه إن سجل في لقاء الاتحاد يوم (السبت) القادم الموافق 27 أبريل، بينما سيضيف لسجل اللاعبين الآخرين الأهداف التي سجلوها في الجولة الحالية يومي السبت والأحد.

وتساوى حمدالله في عدد الأهداف مع الإسرائيلي مؤنس دبور والفنزويلي جوزيف ماتينز، لكن نقاط حمدالله تفوق اللاعبين، إذ تحتسب نقاط لصنع اللاعب للأهداف، وهي ميزة يتفوق فيها حمدالله بـ3077 نقطة، مقابل 1917 لدبور و1415 لمارتينز.