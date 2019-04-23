شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال للثأر.. والنصر يعلن التحدي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" ( جدة) ، صالح عابد الحربي (جدة)

ضمن لقاءات الجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا يخوض ممثلا الوطن الهلال والنصر لقاءين مهمين مساء اليوم (الثلاثاء)، إذ يلتقي الهلال بفريق الاستقلال الإيراني عند الساعة 6م على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وفي التوقيت ذاته يحل النصر ضيفاً على فريق الزوراء العراقي على ملعب كربلاء العراقية.

ويسعى الهلال لتجاوز خسارته أمام الاستقلال الإيراني في الجولة الثالثة بهدفين مقابل هدف، إذ يرغب الزعيم للثأر من خسارته وتحقيق فوزه الثالث بالمجموعة والوصول للنقطة التاسعة لضمان تأهل مريح عن المجموعة التي تضم بجانبه الدحيل القطري والعين الإماراتي.

أما في حال تعادله فقد يخسر الصدارة لصالح الدحيل في حال فوزه، لكن تبقى آماله كبيرة، إذ يكفيه فوز وتعادل أو حتى فوز في آخر مباراتين للتأهل من المجموعة التي توصف بالحديدية.

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وسيدخل الهلال في نفق الحسابات الصعبة في حال سقوطه بالخسارة الثانية، حيث سيتقدم الاستقلال للصدارة خصوصا إذا انتصر الدحيل أيضا ما سيدخل الأزرق في نفق صعب وضغط مع صعوبة المباريات المتبقية له على مستوى الدوري المحلي ودوري أبطال آسيا.

أما النصر فسوف يدخل مباراة كربلاء ضد الزوراء العراقي بفرصة الفوز لضمان استمرار آماله بالمنافسة على إحدى بطاقتي المجموعة، ويرغب النصر بتكرار فوزه الذي حققه بالرياض على الزوراء برباعية للتقدم للمنافسة على إحدى البطاقتين مع ذوب هان الذي تبدو حظوظه كبيرة بالتأهل، وفي حال تعادل النصر فسوف يدخل في نفق الحسابات، إذ يحتاج الفوز في آخر مباراتين شريطة تعثر الزوراء في إحدى مباراتيه.

وسوف يغادر العالمي البطولة من دور المجموعات للمرة الثالثة في حال خسارته من الزوراء، وستكون البطاقتان قريبتان من الزوراء وذوب هان الإيراني، ولن تتجاوز حظوظ تأهله لدور المجموعات 10% حينها، فيما يحتاج وقتها العالمي للفوز في آخر مباراتين مع تلقي الزوراء خسارتين أو خسارة وتعادل وهي مهمة تبدو شبه مستحيلة ما يجعل العالمي مطالبا بالفوز للاقتراب من التأهل.