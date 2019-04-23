شكرا لقرائتكم خبر عن الجعيثن: الهلال بطيء في التحضير الهجومي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

أكد المدرب الوطني بندر الجعيثن لـ«الخليج 365» أن مباراة الهلال والاستقلال الإيراني التي ستقام مساء اليوم ضمن الجولة الـ4 من دور المجموعات الآسيوية لن تكون سهلة على الإطلاق بالنسبة للزعيم، ولا يعني ذلك بأنه لا يستطيع الفوز، ولكن الفوز يحتاج إلى عمل كبير من الجهاز الفني داخل أرضية الملعب، إضافة إلى توزيع الجهد والتركيز خلال شوطي اللقاء، مشيرا إلى أن الهلال لا تزال أموره جيدة من خلال النقاط التي كسبها في الجولة الأولى والثانية، والتي جعلته يستمر في صدارة هذه المجموعة، مستفيدا من تعثر فريق الدحيل القطري في الجولة الماضية.

وتحدث الجعيثن عن خطوط الفريق الهلالي، فقال: جميع خطوطه جيدة ولكن المشكلة في الهلال هي البطء في التحضير للهجمة وعدم الاستفادة من الهجمات المرتدة لصالحه، ولذلك يجب على المدرب زوران التنبه لذلك والعمل على تلافيها في هذا اللقاء المهم، مشيرا إلى أن الهلال إذا أراد أن يرتاح في الجولات القادمة فعليه الفوز أمام الاستقلال، لأن نقاط مباراة اليوم تعتبر بـ6 نقاط، كون الفريق الإيراني ينافس الهلال على التأهل عن هذه المجموعة القوية.