شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يواجه الزوراء بالمحليين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

فضل مدرب النصر البرتغالي روي فيتوريا إراحة 10 عناصر أساسية عن مباراة فريقه مع الزوراء العراقي، ضمن الجولة الـ4 من دوري أبطال آسيا التي ستقام اليوم (الثلاثاء) بملعب كربلاء.

وغادر الفريق صباح أمس على متن طائرة خاصة باللاعبين المحليين فقط، إذ أراح الرباعي الأجنبي المسجل في القائمة الآسيوية، المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله والبرازيلي جوليانو وابن جلدته المدافع مايكون والحارس الأسترالي براد جونز، إلى جانب اللاعبين المحليين عبدالله الخيبري وسلطان الغنام، بينما استثنى عبدالرحمن العبيد الذي غادر مع البعثة.

وسيواصل السداسي المستبعد عن رحلة العراق مع الرباعي الأجنبي غير المسجل في القائمة الآسيوية تدريباتهم بمقر النادي، إذ سينضم لهم النيجيري أحمد موسى والبرازيلي بتروس والمغربي نور الدين إمرابط الذي دخل التدريبات الجماعية مساء أمس الأول والمدافع البرازيلي برونو أوفيني استعدادا لمباراة الاتحاد يوم السبت القادم في نصف نهائي كأس الملك بملعب الملك عبدالله بجدة.

وسيدخل فيتوريا موقعة الزوراء بتشكيلة كاملة مكونة من لاعبين محليين يتقدمهم وليد عبدالله في الحراسة، وفي خط الدفاع عبدالرحمن العبيد وبجواره عمر هوساوي وعبدالله مادو وحمد المنصور، وفي محور الارتكاز سيفاضل بين عبدالعزيز الجبرين والعائد من الإصابة إبراهيم غالب الذي سيظهر لأول مرة منذ مباراة التعاون بالدوري في الجولة 18 قبل أكثر من شهرين، إلى جانب عبدالرحمن الدوسري، وفي خط الوسط سيلعب يحيى الشهري وراكان الشملان وفهد الجميعة وأمامهم المهاجم عبدالله السالم.