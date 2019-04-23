الشقردية لإدواردو: متى العودة؟

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) طالبت الجماهير الهلالية عبر «تويتر» لاعب الفريق كارلوس إدواردو بالعودة إلى مستواه المعروف، وبذل المزيد من الاهتمام داخل الملعب، وتقديم كل ما يفيد الفريق بداية من مباراة اليوم أمام الاستقلال الإيراني. يذكر أن اللاعب إدواردو في آخر 6 مباريات لعبها مع الفريق لم يسجل ولم يصنع أي هدف ما يشير إلى هبوط مستواه الفني بشكل لافت، إضافة إلى إهداره لضربة الترجيح التي نفذها أمام الأهلي في البطولة العربية، ما اعتبره البعض لامبالاة وتأكيدا أن اللاعب يحتاج إلى مراجعة نفسه نتيجة للمستويات الضعيفة التي يقدمها مع فريقه. وقد عدد بعض الجماهير الفرق التي لعب أمامها إدواردو ولم يقدم ما يفيد الزعيم فنيا، وهي أندية النجم الساحلي، والأهلي السعودي (مباراتين)، ‏الاستقلال الإيراني، ‏الحزم، ‏النصر.

طالبت الجماهير الهلالية عبر «تويتر» لاعب الفريق كارلوس إدواردو بالعودة إلى مستواه المعروف، وبذل المزيد من الاهتمام داخل الملعب، وتقديم كل ما يفيد الفريق بداية من مباراة اليوم أمام الاستقلال الإيراني. يذكر أن اللاعب إدواردو في آخر 6 مباريات لعبها مع الفريق لم يسجل ولم يصنع أي هدف ما يشير إلى هبوط مستواه الفني بشكل لافت، إضافة إلى إهداره لضربة الترجيح التي نفذها أمام الأهلي في البطولة العربية، ما اعتبره البعض لامبالاة وتأكيدا أن اللاعب يحتاج إلى مراجعة نفسه نتيجة للمستويات الضعيفة التي يقدمها مع فريقه. وقد عدد بعض الجماهير الفرق التي لعب أمامها إدواردو ولم يقدم ما يفيد الزعيم فنيا، وهي أندية النجم الساحلي، والأهلي السعودي (مباراتين)، ‏الاستقلال الإيراني، ‏الحزم، ‏النصر.

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