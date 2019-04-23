شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يعود بنقطة ثمينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح عابد الحربي (جدة)

اكتفى فريق الاتحاد بالتعادل الإيجابي أمام مضيفه لوكوموتيف الأوزبكي بهدف لكل منهما، ضمن لقاءات الجولة الـ4 للمجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا، ليصل الاتحاد للنقطة الـ7، فيما وصل لوكوموتيف للنقطة الـ4، وبذلك يحتاج الاتحاد للفوز في لقائه القادم أمام الريان القطري لضمان إحدى بطاقتي التأهل لدور الـ16.

تقدم الاتحاد أولا عن طريق مهاجمه البرازيلي رومارينهو في الدقيقة 12، وتمكن لاعب لوكوموتيف تيمورخوجا ابدوخيلوف من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 36. وشهد اللقاء طرد لاعب لوكوموتيف إسلوم توكتاخوجيف بعد عرقلته للمنفرد فهد المولد في الدقيقة 76. وشهد الشوط الثاني إضاعة مهاجمي الاتحاد فرصا عديدة بعد سيطرة كاملة على مجريات المباراة، لكن بسالة الحارس الأوزبكي الياسوف حرمت الاتحاد من الخروج بنتيجة إيجابية. وكاد لوكوموتيف أن يخطف نقاط المباراة في الثواني الأخيرة، إلا أن تألق الحارس فواز القرني وإبعاده للكرة الثابتة ساهم في خروج الاتحاد بالتعادل الإيجابي.