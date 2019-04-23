شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصفع الإيراني ويصعد للثاني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

قاد مهاجم الأهلي وهدافه عمر السومة فريقه لتحقيق فوز غالٍ وثمين على فريق بيرسبوليس الإيراني، بعد أن تمكن من تسجيل هدفي الفوز في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس (الاثنين) على ملعب آل مكتوم بدبي، ضمن لقاءات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

وتمكن الهداف عمر السومة من إحراز الهدف الأول (د:30) من عمر اللقاء من ضربة جزاء تسبب فيها عبدالرحمن غريب بعد أن تعرض لإعاقة من الحارس الإيراني، وفي الشوط الثاني ضاعف السومة النتيجة بتسجيله الهدف الثاني له ولفريقه من ركلة حرة مباشرة سددها من فوق حائط الصد على يسار الحارس الإيراني (د:84)، وفي الوقت بدل الضائع قلص فريق بيرسبوليس النتيجة بعد أن تمكن لاعبه شجاع خليل زاده من تسجيل الهدف الأول (د:90+3)، ليعلن بعدها حكم اللقاء نهايته بفوز الأهلي 2/‏1.

وبذلك يصعد الأهلي للمركز الثاني برصيد 6 نقاط وينعش آماله بالمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل، فيما قبع الفريق الإيراني في المركز الرابع (الأخير) برصيد 4 نقاط فقط.