شكرا لقرائتكم خبر عن السومة هداف الأهلي التاريخي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

واصل المهاجم عمر السومة، تحطيم الأرقام بقميص ناديه الأهلي بعد وصوله للهدف رقم 16 آسيوياً منذ انضمامه للأهلي قبل 4 مواسم ليصبح الهداف التاريخي للنادي الأهلي، بعد أن سجل هدفي فريقه مساء أمس أمام بيرسبوليس الإيراني لصبح رصيده في هذه البطولة 4 أهداف.

وبهذين الهدفين رفع السومة رصيده من الأهداف في دوري أبطال آسيا للرقم 16 منذ انضمامه لصفوف الفريق الأهلاوي ليتجاوز لاعب الفريق السابق المهاجم البرازيلي فيكتور سيموس، الذي كان يعتلي قائمة هدافي الأهلي الآسيوية بـ14 هدفاً، متفوقاً على لاعب الفريق السابق عماد الحوسني الذي يحل ثالثاً في سجله 8 أهداف في البطولة.