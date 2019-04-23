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جانيني يغيب عن لقاء السد

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جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

بات من المؤكد غياب المهاجم ديجانيني، عن لقاء فريقه المقبل آسيوياً أمام السد القطري في قطر في 30 أبريل الجاري، بسبب تراكم البطاقات بعد حصوله على على بطاقة صفراء مساء أمس، ليصبح في رصيده 3 بطاقات صفراء ويصبح أول الغائبين عن اللقاء القادم.

وبذلك يفتقد الأهلي للمهاجم جانيني الذي سيعوضه مدرب الفريق يوسف عنبر بأحد لاعبي الوسط، أو المهاجم مهند عسيري إلى جانب السومة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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