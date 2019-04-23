شكرا لقرائتكم خبر عن جانيني يغيب عن لقاء السد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

بات من المؤكد غياب المهاجم ديجانيني، عن لقاء فريقه المقبل آسيوياً أمام السد القطري في قطر في 30 أبريل الجاري، بسبب تراكم البطاقات بعد حصوله على على بطاقة صفراء مساء أمس، ليصبح في رصيده 3 بطاقات صفراء ويصبح أول الغائبين عن اللقاء القادم.

وبذلك يفتقد الأهلي للمهاجم جانيني الذي سيعوضه مدرب الفريق يوسف عنبر بأحد لاعبي الوسط، أو المهاجم مهند عسيري إلى جانب السومة.