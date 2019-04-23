لؤي ناظر يلوم الحظ والتحكيم

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جدة - خالد شويل - عادل النجار (جدة) لام رئيس نادي الاتحاد لؤي ناظر، حكم مباراة فريقه أمام مستضيفه لوكوموتيف في مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، بعد احتسابه هدفا غير صحيح للوكوموتيف، والتغاضي عن ركلة جزاء مستحقه لفريقه الاتحاد، مبديا أسفه لعدم الخروج بنقاط المباراة. وقال رئيس الاتحاد عبر حسابه في «تويتر»: «ضاعت علينا هذه المباراة للأسف.. لم نوفق بفرصة من العديد من الفرص التي سنحت لنا». وأضاف «شاهدتم ضربة الجزاء الواضحة التي لم تحتسب، ليس لنا إلا أن نستمر ونحارب من أجل التأهل.. غدا نبدأ التحضير لنصف نهائي كأس الملك بإذن الله». وكان الاتحاد فرط باستغلال الفرص التي أتيحت له والنقص العددي لمضيفه لوكوموتيف طشقند، واكتفى بالتعادل. وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده الى 7 نقاط في وصافة المجموعة بفارق نقطتين أمام الوحدة الإماراتي الذي كسب الريان القطري 4/3 المتراجع إلى المركز الأخير بـ3 نقاط، خلف لوكوموتيف الذي بات ثالثا مع نقطته الرابعة في دور المجموعات.

لام رئيس نادي الاتحاد لؤي ناظر، حكم مباراة فريقه أمام مستضيفه لوكوموتيف في مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، بعد احتسابه هدفا غير صحيح للوكوموتيف، والتغاضي عن ركلة جزاء مستحقه لفريقه الاتحاد، مبديا أسفه لعدم الخروج بنقاط المباراة. وقال رئيس الاتحاد عبر حسابه في «تويتر»: «ضاعت علينا هذه المباراة للأسف.. لم نوفق بفرصة من العديد من الفرص التي سنحت لنا». وأضاف «شاهدتم ضربة الجزاء الواضحة التي لم تحتسب، ليس لنا إلا أن نستمر ونحارب من أجل التأهل.. غدا نبدأ التحضير لنصف نهائي كأس الملك بإذن الله». وكان الاتحاد فرط باستغلال الفرص التي أتيحت له والنقص العددي لمضيفه لوكوموتيف طشقند، واكتفى بالتعادل. وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده الى 7 نقاط في وصافة المجموعة بفارق نقطتين أمام الوحدة الإماراتي الذي كسب الريان القطري 4/3 المتراجع إلى المركز الأخير بـ3 نقاط، خلف لوكوموتيف الذي بات ثالثا مع نقطته الرابعة في دور المجموعات.

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