شكرا لقرائتكم اليوم.. سيدات الأهلي تواجه سبورتينج في دوري السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى اليوم فريق سيدات سلة هليوبويس مع نظيره سموحة فى إطار منافسات إياب نهائى دورى السوبر best of 3 ، كما يلتقى الأهلى مع سبورتنج فى منافسات نفس الجولة. وحالة الحاجة الى مباراة ثالثة فتقام بعد غد الخميس ، على ان تكون المباريات بدون جمهور. يذكر أن دورى الرجال شهد تأهل الزمالك و الجزيرة الى نهائى المنافسات، والذى من المقر ران يقام 26 ابريل الجارى بالنسبة للمباراة الاولى.

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