شكرا لقرائتكم اتحاد السلة يطالب الرياضة بسرعة حسم موقف جولبي من تدريب منتخب مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب مسئولى اتحاد السلة برئاسة مجدى أبو فريخة من نظرائهم بوزارة الشباب والرياضة سرعة الرد على التعاقد مع المدرب الإسبانى ألفريد جولبى، خلفا لعمرو أبو الخير الذى تقدم باستقالته بعد الإخفاق فى التأهل إلى كأس العالم 2019 بالصين.

وكان اتحاد السلة قد اتفق مع ألفريد جولبى لقيادة الفراعنة خلفا لأبو الخير، وتم إرسال التفاصيل إلى وزارة الشباب و الرياضة ، ولم يصل الرد حتى الان .

وطلب مسئولى الاتحاد سرعة رد الوزارة وحسم موقفها سواء بالموافقة أو الرفض فى ظل استعداد المنتخبات للمشاركة فى البطولات وفقا للاجندة الدولية