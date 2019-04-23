شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مع سبورتنج فى نهائيات دورى سيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى اليوم فريق سيدات سلة هليوبوليس مع نظيره سموحة فى إطار منافسات إياب نهائى دورى السوبرbest of 3 ، كما يلتقى الأهلى مع سبورتنج فى منافسات نفس الجولة . وحال الحاجة إلى مباراة ثالثة فتقام بعد غدٍ الخميس، على أن تكون المباريات بدون جمهور Advertisements يذكر أن دورى الرجال شهد تأهل الزمالك والجزيرة إلى نهائى المنافسات، ومن المقرر أن يقام 26 أبريل الجارى بالنسبة للمباراة الأولى.

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