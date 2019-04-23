شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يطلب رد الوزارة للتعاقد مع المدرب الأجنبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مسئولو اتحاد السلة برئاسة مجدى أبو فريخة من نظرائهم بوزارة الشباب والرياضة سرعة الرد على التعاقد مع المدرب الإسبانى ألفريد جولبى خلفًا لعمرو أبو الخير الذى تقدم باستقالته بعد الإخفاق فى التأهل إلى كأس العالم 2019 بالصين.
وكان اتحاد السلة قد اتفق مع ألفريد جولبى لقيادة الفراعنة خلفًا لأبو الخير، وتم إرسال التفاصيل إلى وزارة الشباب والرياضة، ولم يصل الرد حتى الآن.
وطلب مسئولو الاتحاد سرعة رد الوزارة وحسم موقفها سواء بالموافقة أو الرفض فى ظل استعداد المنتخبات للمشاركة فى البطولات وفقًا للأجندة الدولية.
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