قناة الأهلي رداً على بيراميدز: حكم الصفوة لا يقيم فى السعودية .. وطلبنا حكم بمواصفات هوبر نيلسون

كتب - محمد يسري مرشد

قال عدلي القيعي رئيس لجنة التعاقدات بالأهلي إن ناديه طلب من اتحاد الكرة حكم من حكام المستوى الأول فى أوروبا لمباراتي الزمالك وبيراميدز منذ يناير الماضي مستشهداً بقرار اتحاد الكرة بتعيين الحكم النرويجي هوبر نيلسون لمباراة منافسيه.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم نرويجي بقيادة هوبر نيلسون المباراة في ساحة الملعب، ويعاونه توم هارالد جورنفيك، وجيد أوسكار، وكريستوفر هاجنس مهمة الحكم الرابع، لإدراة مباراة بيراميدز والزمالك المؤجلة من الجولة 26 في بطولة الدوري المصري الممتاز.