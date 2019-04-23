حفلة شمبانيا لكريستيانو رونالدو في الملعب.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بأول بطولة دوري له مع فريق يوفنتوس الإيطالي، حيث تناول اللاعب الشمبانيا برفقة زملائه بمجرد انتهاء مباراتهم أمام فيورنتينا والتي انتهت بفوز اليوفي 2 / 1.

رد فعل مشجعي كرة القدم جاء من خلال فاعلهم مع صور اللاعبين وخاصة رونالدو، بعد تناولهم الشمبانيا في أرض الملعب، وتتويجهم بالدوري الايطالي

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يوفنتوس فاز بلقبه الثامن على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفوزه 2-1 على فيورنتينا، لكن كريستيانو رونالدو هو الذي سرق الأضواء بطريقته الاحتفالية.

كريستاينو رونالدو، لاعب ريال مدريد السابق، أصبح أول لاعب كرة قدم يفوز بلقب الدوري في 3 دوريات أوروبية كبرى من بين أكبر 5 دوريات، حيث فاز في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، ومع ذلك كان ما فعله بعد الفوز هو الذي أجبر مشجعي كرة القدم على التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي.

لاعب الفريق الملكي السابق كان قد فاز مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ببطولة الدوري في إنجلترا، وبعدها فاز ببطولة الدوري الإسباني مع ريال مدريد، وأخيرا مع يوفنتوس بالدوري الإيطالي.