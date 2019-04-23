انت الان تتابع شوبير: مصر لديها 5 حراس «وحوش»..و«الأهلي» ليست طموحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٣ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٤٧ ص

أحمد شوبير

قال الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، إن ملامح المنتخب الوطني لم تظهر بالكامل حتى الآن، موضحًا أنه وجد فكرا متطورا لدى المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب، لكن ذلك الحكم على ذلك سيكون للملعب. وتحدث شوبير، خلال ظهوره ضيفًا بحلقة الإثنين، من برنامج «ملعب ON»، على قناة «ON sport»، عن اختيارات المنتخب في معسكر مارس الماضي، مؤكدًا أن المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، أبلغ أجيري بأن الهدف الرئيسي له هو التأهل لنهائيات كأس العالم 2022، وهو ما جعل توجهه بخفض متوسط أعمار اللاعبين.

وتابع: «إقامة بطولة الأمم الإفريقية في مصر تسببت في تغيير توجه الاتحاد، لأن خسارة البطولة على أرضنا أمر صعب، لذلك فإن الاستعانة بوجوه جديدة سيكون في أضيق الحدود، وأجيري لديه قناعات كبيرة بالثنائي أحمد أبو الفتوح، ومصطفى محمد». واستبعد شوبير، وجود أزمة في مركز حراسة المرمى بالمنتخب الوطني،