انت الان تتابع شوبير: أدافع عن الأهلي وليس الخطيب وحزين لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٣ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ ص

أحمد شوبير

يرى الإعلامي أحمد شوبير، أنه الشخص الأصلح في مصر لرئاسة اتحاد الكرة، بعد هاني أبو ريدة، الرئيس الحالي للجبلاية، مشيرًا إلى أن هناك عهدًا بينه وبين الأخير على عدم منافسته على هذا المنصب، وأن هناك محاولات كثيرة من البعض للوقيعة بينهما دائمًا. وأوضح شوبير، خلال ظهوره ضيفًا بحلقة الإثنين، من برنامج «ملعب ON»، أنه ليس خائنًا للعهود، وأن اتحاد الكرة يفتقد للظهير الجماهيري، مضيفًا أنه يتعجب من وضعه في موقف المتهم دائمًا، في ظل استعداد البعض لتصديق أي شائعة.

وعلق: «البعض قال إن النادي الأهلي عاد للانتصارات في بطولة الدوري منذ انضمامي لمجلس إدارة اتحاد الكرة، كما تم الربط بيني وبين صعود طنطا للدوري الممتاز، طب أنا مالي؟». وأشار، إلى أنه كان ينتظر شكر وتقدير من الأهلي على دور اتحاد الكرة، في حل أزمة مباراة بيراميدز الأخيرة، والسماح لجمهور القلعة

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