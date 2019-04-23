شكرا لقرائتكم بتروجت يبدأ الاستعدادات لمواجهة إنبي فى الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود فريق بتروجت من الراحة السلبية التى منحها محمد عودة المدير الفنى للفريق للاعبين بعد الفوز الأخير الذى حققوه على النجوم بهدفين مقابل هدف فى الجولة الـ30 للدورى. Advertisements ويحتل بتروجت المركز الثانى عشر برصيد 34 نقطة ويستعد الفريق لمواجهة إنبى فى ديربى البترول فى الأول من مايو المقبل. ويسعى محمد عودة لاستكمال سلسلة النتائج الجيدة التى حققها الفريق مؤخرا للإبتعاد رويدا رويدا عن منطقة الهبوط .

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