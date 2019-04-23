شكرا لقرائتكم الزمالك ضد بيراميدز .. صراع على قمة الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحل الزمالك ضيفا على بيراميدز على ستاد الدفاع الجوى، فى المباراة المؤجلة بينهما من منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، التى يسعى فيها الأبيض لفك الاشتباك على صدارة الدورى.

ويحتل الزمالك المركز الأول حاليا برصيد 60 نقطة وهو نفس رصيد بيراميدز، ولكن يتفوق الزمالك بفارق الأهداف، إلا أن الفريق الأبيض خاض 26 مباراة بينما خاض بيراميدز 28 مباراة، وتُمثل المباراة أهمية قصوى فى مشوار الفريقين بالدورى، حيث يتطلع كل فريق للانفراد بصدارة الدورى وتأكيد تفوقه على الأخر، خاصة أن لقاء الدور الأول كان قد انتهى بالتعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لكل فريق.





موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز فى الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، على أن ينقل اللقاء عبر قنوات أون سبورت والنيل للرياضة.

استعدادات الزمالك.

وحرص السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، على التأكيد للاعبيه على أهمية المباراة وضرورة تحقيق الفوز فيها واستغلال عودة الفريق للانتصارات فى البطولة المحلية عقب الفوز الأخير الذى حققه على الإسماعيلى فى الجولة الماضية بهدفين دون رد، كما استعان الجهاز الفنى للأبيض بمباراة بيراميدز الأخيرة أمام الأهلى، من أجل التعرف بشكل أكبر على محاور لعب بيراميدز، وكيفية سد الثغرات أمامه وأيضًا استغلال نقاط الضعف من أجل تحقيق الفوز، خلال لقاء القمة المرتقب.

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ومن المقرر، أن تشهد المباراة عودة الدولى التونسى حمدى النقاز، بعد غيابه للإيقاف عن مباراة الفريق الماضية أمام الإسماعيلى، بجانب عودة محمود حمدى الونش مدافع الفريق بعد رفع الإيقاف عنه ايضًا، فيما يدرس جروس تعديل مركز أحمد سيد زيزو، صانع ألعاب الفريق، فى لقاء بيراميدز، حيث يفكر فى الدفع به بجوار طارق حامد فى خط الوسط، لتعويض غياب الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق للإصابة، والاستفادة من إجادة "زيزو" للتمريرات الطولية التى قد تكون بمثابة الحلول الفنية لاختراق دفاعات بيراميدز.

الزمالك ضد بيراميدز استعدادات بيراميدز

فى المقابل، يدخل بيراميدز بقيادة الأرجنتينى رامون دياز، المباراة بمعنويات مرتفعة خاصة بعدما حقق الفوزعلى الأهلى بهدف نظيف، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ليتساوى مع الزمالك فى صدارة ترتيب المسابقة، لذا يحرص لاعبو بيراميدز على مواصلة تفوقهم فى البطولة المحلية والقتال لحصد الثلاثة نقاط أمام الأبيض للانفراد بصدارة الدورى لأول مرة هذا الموسم.

ويستعيد فريق بيراميدز أمام الزمالك، خدمات السورى عمر خربين، مهاجم الفريق، الذى غاب عن المباراة الماضية أمام الأهلى، لتعرضه للطرد فى مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى، كما سيحرص دياز على استغلال العناصر المميزة بالفريق والمتمثلة فى تحركات عبد الله السعيد، صانع ألعاب الفريق، ومهارات البرازيلى كينو، للاستفادة منهما فى الضغط على دفاعات الأبيض واستغلال المساحات لحسم المباراة مبكرًا، كما من الممكن أن يُعيد المدير الفنى الأرجنتينى علي جبر، مدافع الفريق، للتشكيل الأساسى لبيراميدز أمام الزمالك، بعدما أبقى عليه على مقاعد البدلاء فى مباراة الأهلى الماضية، وذلك لتعويض غياب أحمد أيمن منصور، مدافع بيراميدز، بعدما حصل على الإنذار الثالث فى المباراة الماضية ليتأكد غيابه عن الفريق.