شكرا لقرائتكم شوبير: مفيش لعب بالواسطة ونجلى رصيده موهبته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة أن نجله مصطفى شحصية قيادية وموهبة كبيرة وأمل مصر فى حراسة المرمى. أضاف شوبير خلال حوار لـ برنامج ملعب " on " المذاع على قناة" on sport " مصطفى شوبير دائما يلعب مع الأكبر منه سنا وكسب 4 بطولات جمهورية قبل كده". Advertisements تابع شوبير :" عمرى ما رأيت على مدار تاريخى لاعب بالواسطة ومصطفى نجلى رصيده موهبته" " اختتم شوبير أن الوضع الذى يمر به الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى من نتائج سلبية فى الوقت الحالى لا يرضى أحد.

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