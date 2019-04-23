شكرا لقرائتكم شوبير: طموحى أكبر من قناة الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة أن تبتعد قناة الأهلى عن الشد والجذب والاحتقان وتسير على غرار القنوات العالمية مثل ريال مدريد ومانشستر. أضاف شوبير خلال حوار لـ برنامج ملعب " on " المذاع على قناة" on sport " مع الإعلامى سيف زاهر:" عرض عليا العمل فى قناة الأهلى 3 مرات ولكنى رفضت فى عهد محمود طاهر والخطيب". تابع نائب رئيس اتحاد الكرة:" قناة الأهلى ليست طموحى واتمنى ان تبتعد عن الشد خاصة أن قنوات العالم لا تسير بهذه الطريقة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شوبير: طموحى أكبر من قناة الأهلي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.