شكرا لقرائتكم شوبير: ساندت محمود طاهر والخطيب مش فوق النقد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة إن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى أسطورة كروية ويعتبره قدوة وفى ذات الوقت ليس بعيدا عن الانتقاد. أضاف شوبير خلال حوار لـ برنامج ملعب " on " المذاع على قناة" on sport " مع الإعلامى سيف زاهر أنه يؤيد الكيان وليس الأشخاص مؤكدا أنه ظل سنتين يساند محمود طاهر رئيس القلعة الحمراء السابق". Advertisements تابع شوبير :" انتخابات النادى الأهلى ليست طموحى ومحمود الخطيب خبرة كبيرة لا يحتاج إلى نصيحة " اختتم شوبير أن الوضع الذى يمر به الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى من نتائج سلبية فى الوقت الحالى لا يرضى أحد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شوبير: ساندت محمود طاهر والخطيب مش فوق النقد... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.