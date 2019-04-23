شكرا لقرائتكم شوبير : أجيرى زعلان بسبب إصابة محمد محمود وعندنا حراس وحوش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة إن المكسيكى خاقيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى حزن لإصابة محمد محمود لاعب النادى الإهلى بالرباط الصليبى. أضاف شوبير خلال حوار لـ برنامج ملعب " on " المذاع على قناة" on sport " مع الإعلامى سيف زاهر:" أجيرى معجب بأداء اللاعبين الشباب وعلى رأسهم مصطفى محمد وطاهر طاهر". وتحدث نائب رئيس اتحاد الكرة عن ازمة المنتخب الوطنى فى مركز حراسة المرمى قائلا :" لا نعانى من مشكلة وعندنا خمس حراس وحوش هما شناوى الأهلى وشناوى بيراميدز ومحمد عواد وأبو جيل وجنش حارس الزمالك".

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