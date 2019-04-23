شكرا لقرائتكم تعرف على عدد الحضور في مباراة الأهلي والمصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقرر حضور 30 فرد لمباراة الأهلي و المصري المقرر لها الثامنة مساء الخميس المقبل فى الجولة الـ19 للدوري الممتاز ، من مجلس إدارة الناديين. Advertisements رفضت الجهات الأمنية حضور الجماهير لمباراة الأهلي و المصري التى ستقام باستاد المكس بالإسكندرية والاكتفاء بمجلس إدارة الناديين فقط. يحتل الأهلي المركز الثالث فى جدول الدوري برصيد 58 نقطة بينما المصري يحتل المركز الرابع برصيد 46 نقطة.

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