شكرا لقرائتكم شوبير : حزين من طلب الأندية لاستقدام حكام أجانب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة إنه حزين من طلب الأندية المصرية حكام أجانب فى المباريات فى الدورى المصرى موضحا أن الحكم المصرى جيد والأخطاء واردة فى أكبر دوريات العالم. أضاف شوبير خلال حوار لـ برنامج ملعب " on " المذاع على قناة" on sport " مع الإعلامى سيف زاهر:" لم اتدخل فى اختيارات الحكام واختلف مع عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام احيانا". Advertisements وتابع نائب رئيس اتحاد الكرة :" الحكم المصرى محترم فنيا ولا بد ان يحصل على فرصته يغلط إلى ان يتعلم ولا بد من توفير الحماية لهم" مؤكدا انه طالب بسفر الحكام إلى الصعيد بطائرة ولكن أعضاء الجبلاية رفضوا.

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