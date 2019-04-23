بمشاركة مصر.. اليوم انطلاق بطولة إفريقيا للريشة في أوغندا...

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جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم الثلاثاء، منافسات بطولة أفريقيا للريشة الطائرة لذوى الإحتياجات الخاصة التى تستضيفها أوغندا بمشاركة مصر فى مدينة كامبالا.
تشارك مصر فى هذه البطولة بكلا من اللاعبين ، عاطف عبد الكريم و محمد شعبان و نصر السيد و عبد الرحمن عبد الوهاب و زكريا السيد و أحمد مجدى و شيماء سامى.
يقود المنتخب فنيا فى هذه البطولة المدرب محمد عاطف ، بينما يرأس البعثة شهاب يحيى عضو مجلس الإدارة.
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