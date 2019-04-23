شكرا لقرائتكم بيرنلي يحرم تشيلسي من الصعود إلى المركز الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اقتنص بيرنلي تعادلا مثيرا من ملعب مضيفه تشيلسي بهدفين لمثلهما يوم الاثنين في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم الايرلندي جيف هيندريك بهدف لبيرنلي بعد مرور ثمان دقائق فقط من بداية المباراة إثر ضربة ركنية من الناحية اليسرى فشل دفاع تشيلسي في التعامل معها لتصل الكرة إلى هيندريك الذي سدد بشكل رائع في الشباك.

ولكن بعد أربع دقائق فقط أدرك الفرنسي نغولو كانتي التعادل لتشيلسي بعد مجهود رائع من إيدين هازارد في الناحية اليسرى ومروره من أكثر من مدافع قبل أن يرسل عرضية متميزة قابلها كانتي بتسديدة قوية في مرمى بيرنلي.

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وتمكن المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغوايبن من تسجيل الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 14 بعدما تلقى تمريرة رائعة من سيزار أزبيليكويتا وسدد كرة قوية ارتطمت بالعارضة ثم عرفت طريقها للشباك.

وأحرز آشلي بارنس هدف التعادل لبيرنلي في الدقيقة 24 بعد سلسلة من التمريرات داخل منطقة جزاء تشيلسي قبل أن تتهيأ الكرة أمام بارنس الذي لم يجد أي صعوبة في هز شباك أصحاب الأرض.

وأهدر تشيلسي فرصة الصعود إلى المركز الثالث واكتفى بتقدم مركز واحد إلى المركز الرابع بعدما حصد نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 67 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف توتنهام صاحب المركز الثالث كما نال بيرنلي نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس عشر.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 88 نقطة بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي الذي خاض مباراة أقل.