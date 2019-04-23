شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة مميزة لأنجال سعيد بن حمدان آل نهيان والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك الشيخ محمد بن سعيد بن حمدان آل نهيان، والشيخ ذياب بن سعيد بن حمدان آل نهيان، والشيخ حمدان بن سعيد بن حمدان آل نهيان، في منافسات اليوم الثاني من بطولة أبوظبي العالمية للناشئين للجوجيتسو 2019، ما أضفى أجواء رائعة من الحماس على المنافسات.
وتعكس مشاركتهم في البطولة الاهتمام الكبير الذي يوليه جميع أبناء المجتمع الإماراتي لرياضة الجوجيتسو، لما تحمله من قيم نبيلة مثل الانضباط والعزيمة والالتزام والتسامح.
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