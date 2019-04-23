الإمارات تتصدر منافسات الناشئين في عالمية الجوجيتسو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

واصل أبناء الإمارات تألقهم في عالمية أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحققت الإمارات المركز الأول في منافسات الناشئين ب 68 ميدالية ملونة، منها 15 ذهبية، و19 فضية، و34 برونزية. وحلت كازاخستان في المركز الثاني ب 52 ميداليات ملونة منها 14 ذهبية، و14 فضية، و24 برونزية، فيما حلت روسيا في المركز الثالث ب 42 ميداليات منها 15 ذهبية، و11 فضية، و16 برونزية.

وشهد المنافسات ما يقارب ال 1000 لاعب ولاعبة من من 54 دولة، يمثلون 159 أكاديمية، الأمر الذي يؤكد المكانة الدولية الرفيعة التي أصبحت تحتلها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو. وتنافس اللاعبون في 975 مباراة، تتضمن الحزام الرمادي والأصفر والبرتقالي والأخضر والأزرق.

حضر منافسات اليوم الثالث من البطولة الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان، وعبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين المحلي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، وأعضاء الاتحاد.

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وأكد الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان أن الإمارات وعاصمتها أبوظبي أصبحت رقماً صعباً في استضافة الأحداث الرياضية العالمية، في مقدمتها عالمية أبوظبي للمحترفين، مما جعلها عاصمة الجوجيتسو بامتياز.

وأشاد الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان بالرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي ساهمت في تطوير رياضة الجوجيتسو محلياً وآسيوياً وعالمياً، حتى باتت أبوظبي صانعة القرار في عالم اللعبة.

وأشار الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد إلى أن تتويج لاعبي ولاعبات الإمارات ينشر السعادة لدى الجميع، وأن تفوقهم وصعودهم إلى منصات التتويج باستمرار يؤكد أن الدولة تملك جيلاً ذهبياً في اللعبة، مشيراً إلى أن حصول فتيات الإمارات على 105 ميداليات في منافسات الناشئين، يدل على امتلاك قاعدة ذهبية تصقل بالاحتكاك والتحديات.

وأفاد أن دولة الإمارات تملك أبطالاً ينافسون نجوم العالم، مؤكداً أن النتائج إيجابية، مع المستويات اللافتة التي قدمها أبطال الإمارات خلال الأيام الثلاثة الماضية للبطولة.

وقال: وصول ممارسي الجوجيتسو في الدولة إلى 140 ألف لاعب ولاعبة لم يأت من فراغ، بل نتيجة عمل دؤوب من الاتحاد، وبالتعاون مع الأطراف المعنية، والأسرة الإماراتية تملك الثقافة والقدرة الكافية، لأن تضع أبناءها على الطريق الرياضي الصحيح.