قمة الزمالك وبيراميدز الليلة

القاهرة: إبراهيم ربيع

يحل الزمالك ضيفًا على نظيره بيراميدز، في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، في استاد الدفاع الجوي، في المباراة المؤجلة بينهما من منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري، ويحتل الأبيض المركز الأول برصيد 60 نقطة وهو نفس رصيد بيراميدز،ولكن الزمالك خاض مباراتين أقل.

وتشهد المباراة عودة الدولي التونسي حمدي النقاز، بعد غيابه للإيقاف عن مباراة الفريق الماضية أمام الإسماعيلي، بجانب عودة محمود حمدي الونش مدافع الفريق بعد رفع الإيقاف عنه أيضا، فيما يعاني الزمالك غياب المغربي خالد بوطيب، مهاجم الفريق، بعد إصابته في مباراة الإسماعيلي الأخيرة في الركبة وعدم إتمام جاهزيته لخوض مباراة بيراميدز، لذا سيدفع السويسري جروس بعمر السعيد في التشكيلة الأساسية للأبيض، كما يغيب الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق للإصابة.

في المقابل،يعتمد على تحركات عبد الله السعيد، صانع ألعاب الفريق، ومهارات البرازيلي كينو، وأهداف السوري عمر خريبين، في حين يغيب أحمد أيمن منصور للإيقاف.