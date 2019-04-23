إقبال كبير على التسجيل في «القفال 29»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل اللجنة المنظمة لسباق القفال ال 29 للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً التحضيرات والتجهيزات لانطلاقة الحدث الكبير في 25 إبريل/ نيسان الحالي.

وباشرت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية منذ يوم الأحد الماضي تجهيز السفن العملاقة والقوارب التي سوف ترافق قافلة النادي المتوجهة إلى جزيرة صير بونعير، استعداداً لبداية الحدث الكبير، وذلك بعد إعطاء الضوء الأخضر من المسؤولين بالتحرك إلى هناك على ضوء حالة البحر وارتفاع الموج، حتى يساعد الجميع على الوصول في أمن وسلامة.

كما تواصل اللجنة يومياً بمقر النادي، وعبر الرابط الإلكتروني، عملية التسجيل للمشاركة في الحدث الكبير، ويتوقع أن يصل عدد المسجلين إلى ما يزيد على 120 سفينة.

من جانبه، أكد أحمد سعيد بن مسحار المهيري، رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، رئيس اللجنة العليا المنظمة، أن سباق القفال لم يصبح مجرد منافسة رياضية بين الملاك والنواخذة والأطقم فحسب، بل بات كرنفالاً تراثياً جامعاً، وعيداً من أعياد التراث ينتظره عشاق الرياضات البحرية من مختلف شرائح المجتمع.