محمد بن سلطان: ترويج عالمي للإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بتوجيهات سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، اعتمد النادي البحري مشاركات فريق أبوظبي للبطولات البحرية في صيف 2019، حيث جاء الاعتماد بالمشاركة في ثمانية بطولات عالمية دولية مختلفة، إذ يشارك الفريق في بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، بطولة العالم لزوارق الإكس كات، كأس القارات للفورمولا، تحدي روين الكلاسيكي 24 ساعة العالمي، تحدي سباق بولندا للفورمولا 12 ساعة، بطولة العالم للدراجات المائية وبطولة العالم لزوارق الفورمولا4.

ويبدأ الفريق الإماراتي مشواره مع البطولات هذا الموسم كي يدافع وبقوة عن ألقاب عالمية حصدها في أغلب البطولات في الموسم الماضي وستكون المشاركة عبر الكوادر الوطنية والمتميزة للفريق وهم ثاني القمزي، ماجد المنصوري، راشد الطاير، فالح المنصوري، راشد القمزي، راشد الرميثي، محمد المحيربي وراشد الملا، ومشاركة شون تورنتي أيضاً.

وكشف الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية الرئيس التنفيذي للنادي عن المشاركة المرتقبة للفريق في كل الجولات الخاصة بالسباقات التي تم ذكرها، حيث أكد أن الفريق سيحط الرحال في 30 مدينة وعاصمة حول العالم هذا الصيف، وقال: «مشاركة فريق أبوظبي تأتي في المقام الأول كي تحقق توجيهات القيادة الرشيدة بأهمية الحضور الإماراتي والتواجد الرياضي، بالإضافة إلى استثمار قوة وجهود ومهارة لاعبينا وفرقنا المختلفة في البطولات العالمية، الاستثمار الرياضي لا حدود لمردوداته وما يقدمه من إيجابيات، فريق أبوظبي يحمل الهوية الوطنية والرياضية للإمارات والمسؤولية في المشاركات المختلفة في أن يصل باسم الإمارات إلى آفاق أرحب وأعلى من خلال مشاركته الدائمة، كما أنه واجهة مهمة للرياضة والأخلاق الإماراتية للرياضيين المشاركين في البطولات المختلفة.

وشدد الشيخ محمد على أن حضور فريق أبوظبي ومشاركته في كل هذه البطولات يعد ترويجاً لاسم الإمارات وتأكيداً على مكانتها في عالم الرياضات البحرية إلى جانب التمثيل الرياضي والحضور الدائم للفريق في كل البطولات والمشاركات العالمية، وقال: «تواجد وحضور اسم أبوظبي دائما هو تواجد للإمارات ويعكس المكانة الكبيرة التي وصلت إليها الإمارات على صعيد الرياضات البحرية».