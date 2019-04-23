«الانضباط» تغرم جمهور الشارقة 50 ألف درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أيمن بشير

قررت لجنة الانضباط، خلال اجتماعها الأخير «بالتمرير»، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، تغريم نادي الشارقة 50 ألف درهم، بسبب قيام بعض جمهور النادي برشق زجاج حافلة لاعبي نادي العين بالماء والمشروبات، ورمي قنابل دخانية، أثناء دخول لاعبي العين إلى الملعب، كما جاء في بيان لجنة الانضباط.

وقالت لجنة الانضباط إن جمهور الشارقة ردد كذلك عبارة «اسمع يا كنتاكي» موجهة لجمهور نادي العين بشكل منظم، من خلال مكبرات الصوت، خلال مباراة الفريقين ضمن الجولة 21 لدوري الخليج العربي التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على استاد خالد بن محمد وانتهت بالتعادل 2-2،

وقال عضو اللجنة المتحدث الرسمي المستشار حمدان رشود الزيودي في تصريحات له: معاقبة نادي الشارقة جاءت لقيام بعض جمهوره بعدة أفعال، وقد أوقعت اللجنة عقوبة مغلظة بحقه، نظراً لتكرار المخالفة التي قام بها عدد من جمهوره، فقد سبق أن ارتكب مخالفة خلال مباراة فريقه السابقة أمام الفجيرة، وقد تم رصد هذه المخالفات بالصور.