شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيريو: أبوظبي أيقونة الجوجيتسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار أسطورة الجوجيتسو البرازيلي ريكاردو ليبيريو، أول بطل في العالم للجوجيتسو فوق 100 كيلوجرام عام 1996، مبادلة أرينا أمس، لحضور جانب من منافسات الناشئين.
وأبدى ليبيريو الذي تلقى تدريباً على يد كارلسون جرايسي، إعجابه بالمستوى العالمي التي وصلت إليه هذه الرياضة في أبوظبي، مؤكداً أن الإمارة أصبحت تتبوأ مكانة ريادية ضمن الخارطة العالمية للرياضة، لافتاً إلى أنها تمثل مستقبل الجوجيتسو.
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