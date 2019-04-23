شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلي على برسيبوليس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدر السد ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا؛ بفوزه على ضيفه باختاكور (2-1)، بينما استعاد الأهلي جدة نغمة الفوز على حساب ضيفه برسيبوليس بالنتيجة ذاتها ضمن منافسات الجولة الرابعة. وبذلك، تصدر السد ترتيب مجموعته برصيد سبع نقاط من فوزين، وتعادل، وخسارة، بفارق نقطة أمام الأهلي الذي حقق فوزه الثاني في دور المجموعات والأول؛ بعد خسارتين متتاليتين، في حين تراجع باختاكور إلى المركز الثالث مع خمس نقاط.

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