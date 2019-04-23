جونيور: برنامج الجوجيتسو المدرسي الأفضل في العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد البرازيلي خوسيه جونيور بطل العالم 2017 إلى أبوظبي مجدداً، وهو الذي ارتبط بمشروع جوجيتسو الإمارات منذ عام 2008 والذي انتقل مؤخراً للمساهمة في تأسيس الجوجيتسو في المملكة العربية السعودية، وكان جونيور أحد منتسبي شركة بالمز الرياضية الذراع الفنية لاتحاد الجوجيتسو الإماراتي، وساهم بشكل كبير في برنامج الجوجيتسو المدرسي، ويقود المدرب القدير 50 لاعبا سعوديا في النسخة ال 11 من البطولة.

وأكد جونيور أنه سيعمل على الاستفادة من الخبرات التي حصل عليها في الإمارات لتطوير الجوجيتسو السعودي، مبينا أنهم لا يزالون في مرحلة البداية، لكن سوف يسعون إلى الوصول إلى الأهداف المنشودة.

وكشف عن أن البداية جاءت عبر المدارس الخاصة من أجل تكوين فريق وطني خاصة أن السعودية لديها العديد من المواهب، وأشار جونيور إلى أن برنامج الجوجيتسو المدرسي في الإمارات الآن هو المعيار لجميع الدول الأخرى بما في ذلك البرازيل والولايات المتحدة، ويعتبر الأفضل في العالم.

وقال: عدد ممارسي اللعبة في مدارس الإمارات وصل إلى 81 ألف لاعب ولاعبة وهناك عدد من الأبطال تخرجوا في هذا البرنامج في مقدمتهم البطل عمر الفضلي 18 عاما الحاصل على عدد من الميداليات في بطولات عالمية وحمد نواد ومهرة الهنائي صاحبة فضية في الآسياد، لا يوجد شيء مثالي بالكامل لكن الرؤية الإماراتية قبلها العالم ليس فقط من أجل برنامجهم التنموي، ولكن دورهم في الترويج للرياضة على مستوى العالم.