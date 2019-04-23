شكرا لقرائتكم خبر عن «ناشئة كلباء» أول البادمنتون والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين بطولة الريشة الطائرة «البادمنتون» بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة الطاولة والريشة الطائرة، والتي هدفت إلى اكتشاف الناشئة المتميزين في هذه الرياضة، وتنمية مهاراتهم الفنية وتعزيز مستوى لياقتهم البدنية، وإعدادهم للمشاركة في المعسكر التدريبي للريشة الطائرة في ناشئة الشارقة، والمقرر تنفيذه خلال شهر أغسطس/ آب المقبل، بما يؤهلهم لخوض المنافسات المحلية والعالمية.

أسفرت نتائج البطولة عن فوز فريق ناشئة كلباء المكون من سعود محمد وخلفان سعيد وعبد الله علي، بالمركز الأول، وجاء ثانياً فريق ناشئة واسط المكون من محمد حسن وسلمان يونس وحسن إبراهيم وعلي حسن، وثالثاً كل من عبد الله راشد ويونس عبد الله وهود فهد لاعبي فريق ناشئة خورفكان.

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